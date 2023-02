Mihajlovic, la commovente dedica del papà alla figlia Viktorija per San Valentino

Il post di Viktorjia Mihajlovic

Bologna, 16 febbraio 2023 – “Non ci sarà mai un uomo che ti ami quanto tuo papà”, neanche un fidanzato. Per San Valentino Viktorija Mihajlovic, la figlia dell’allenatore del Bologna scomparso lo scorso 16 dicembre, ha postato un messaggio che il padre le aveva scritto durante la malattia.

Sinisa aveva scritto a mano questo biglietto: "Anche se non sono un tuo fidanzato, anche quello di papà è amore. E non ci sarà mai un uomo che ti amerà totalmente e senza condizioni come ti amo io".

Parole d’amore di un genitore verso un figlio, ma non solo: un messaggio universale che mostra quanto sia importante la vicinanza dei propri cari in ogni momento della propria esistenza, anche nel ricordo e anche quando non ci sono più.

La figlia di Sinisa ricorda così il padre e accompagna la foto del biglietto che lui le aveva scritto con alcuni versi della canzone di Mr. Rain, “Supereroi” (testo con cui il cantante è arrivato terzo a Sanremo): “Perché siamo invincibili, vicini. E ovunque andrò sarai con me”.

Il post della moglie Arianna

Anche la moglie di Sinisa, Arianna, ricorda il marito e fa capire che anche se in apparenza, sembra possa andare tutto bene, in realtà è dentro il cuore che si soffre di più.

“Faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni… è il mio stile, il mio vissuto che nessuno di voi conosce! Preferisco sempre farmi vedere sorridente forte truccata e ben vestita… in realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola! Questo è il mio modo di elaborare il lutto! Non so se sia giusto o sbagliato… MA QUESTA SONO IO”.