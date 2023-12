Mihajlovic, il ricordo di Walter Sabatini: “Il mio amico Sinisa, tra cene e risate ci siamo divertiti tanto”

Bologna, 16 dicembre 2023 – ”È come se fosse successo ieri, non un anno fa: la tragedia la sento e la vivo ferocemente, perché Sinisa per me è presenza costante". La voce di Walter Sabatini prima vibra e poi trema. Il ricordo di Sinisa lo assale fino alla commozione, ma parlarne per lui è quasi un dovere: "Mi raccomando: riporti con chiarezza che era un uomo di grandissima generosità. Non potete sapere quanti messaggi ha mandato a persone malate mentre viveva a sua volta la stessa esperienza. Dare forza ed esserci per gli altri per lui era una missione".

Manca Sinisa. Anche a Sabatini, che con lui costruì un rapporto speciale a partire dall’estate del 2019. Fu lui a portargli Arnautovic. Fu invece Bigon, dopo lungo corteggiamento, a convincere il tecnico a sedersi sulla panchina di un Bologna che pareva destinato alla retrocessione e che portò fino al decimo posto.

Sinisa Mihajlovic e Walter Sabatini durante la conferenza in cui l’allenatore rossoblù raccontò la sua malattia

Walter Sabatini, da dove si può partire per raccontare Sinisa Mihajlovic?

"Da Sinisa, dall’uomo. Che vive. Ecco da qui: lui è vivo in me, a Casteldebole, nello spogliatoio, al Dall’Ara, nei tifosi: di questo ne ho la certezza. Con me ci vive tutti i giorni, gli ho voluto troppo bene e lui a me. Era un uomo leale, altruista, generosissimo, una persona speciale. E non lo dimentico mai. Per questo manca tanto e fa male".

Il primo ricordo che le viene in mente?

"Una risata, perché io e lui ci siamo divertiti tanto. È passato spesso per personaggio burbero e sergente di ferro. Era anche quello, ma tanto altro. I due compleanni che festeggiava erano uno spasso. Lui festeggiava il giorno della nascita e quello della rinascita, del trapianto di midollo che lo portò alla prima guarigione: che cene, che risate, davanti a un bel bicchiere e facendoci una bella fumata. Sembravamo due adolescenti felici".

Discussioni sul lavoro ne avete mai avute?

"Io e lui mai. Si ricorda spesso l’uomo Sinisa, ma si corre il rischio di dimenticare l’allenatore Mihajlovic: era un grande allenatore, che sapeva colmare le lacune tecniche della rosa con il lavoro. Non si è mai lamentato, non mi ha mai chiesto nulla, ma tanto a Bologna lo sapete..."

Cosa?

"Che se vi giocate il quarto posto con la Roma, un po’ lo dovete anche a Sinisa, perchè in quel gennaio del 2019 non c’era la fila di allenatori pronti a sedersi su quella panchina. Lui arrivò e fece una cavalcata straordinaria, senza la quale il Bologna sarebbe potuto tornare in serie B e sarebbe stato come azzerare tutto e oggi sarebbe un’altra storia. Sono sicuro che chi lo ha vissuto domenica giocherà con qualcosa di speciale nel cuore, perché in quello spogliatoio Sinisa ha lasciato il segno e ha dato tutto se stesso e anche di più".

Società e tifoseria lo ricorderanno prima della gara con la Roma.

"Eh, lo so. E idealmente sarà come se ci fossi anch’io. Ci saranno anche mia moglie e mio figlio. Io purtroppo in questo momento mi devo riguardare e non potrò esserci. Ma io con Sinisa ci sto tutti i giorni".