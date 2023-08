Milani e il riscatto cercato nell’arte

La programmazione dell’Arena Puccini di via Serlio, curata dalla Cineteca, propone er stasera alle 21,30 il celebrato film di Riccardo Milani ’Grazie ragazzi’con Antonio Albanese e Sonia Bergamasco. Milani qui affronta il tema dell’arte intesa come riscatto sociale. Ispirato ad un film francese di successo ’Un anno con Godot’ Emmanuel Courcol, che a sua volta è basato su un fatto realmente accaduto in Svezia nel 1984,

’Grazie ragazzi’ prende però le distanze da entrambe le fonti. Il regista punta sia sull’aspetto umano della storia, quanto su una riflessione più profonda sulla giustizia e la pena.