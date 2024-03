Milano contro Piacenza. Che sfida Piazza-Anastasi

Quarta sfida stagionale tra Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Questa volta, in palio, non ci sono più, come successo a inizio anno le semifinali della Del Monte Coppa Italia o i tre punti, ma una vittoria per iniziare al meglio la serie dei playoff scudetto.

L’ultima e decisiva parte della stagione di Superlega prende il via oggi, con i quarti di finale e con la sfida al Pala Banca alle 20.30 tra le due squadre di coach Piazza e Anastasi. I meneghini grazie alla vittoria al tie break contro Perugia, si sono piazzati sesti e hanno evitato proprio gli umbri, guadagnando sul canpo la sfida con gli emiliani. Sfida da non sottovalutare con una squadra di prim’ordine con tanti giocatori di spessore: da Leal che spesso ha fatto male a Milano, passando per l’ex Romanò, fino al libero Scanferla. Entrambe le formazioni sono rimaste con un solo obiettivo, ovvero la corsa al tricolore dopo l’eliminazione dalla Cev Cup e il recente k.o in Champions per la Gas Sales. "Nella stagione regolare abbiamo subito per due volte - dice il cubano Osniel Mergarejo - mentre in Coppa Italia è andata bene a noi. Piacenza è una squadra molto forte, così come era Perugia domenica scorsa, dobbiamo cercare di essere forti anche noi. Credo che per noi sia stato importante arrivare all’inizio dei playoff con una vittoria".

L’opposto Reggers, fresco di rinnovo aggiunge: "La vittoria con Perugia ci ha dato sicurezza, abbiamo avuto up e down in questa stagione, cosa normale, con tanti infortuni e momenti no. Ma ora siamo qui, pronti a giocarcela, siamo prontissimi".

A tal proposito l’infermieria è finalemente quasi vuota. Coach Piazza ha finalmente recuperato Kaziyski, autore di una buona prova domenica e Piano. Il capitano dopo l’operazione al menisco, è tornato in panchina nell’ultima di regular season e la sua esperienza potrà aiutare nel corso della serie. Potranno essere utili anche i muri di Agustin Loser, centrale argentino, al primo posto della classifica di rendimento di Serie A nel suo ruolo e per il fondamentale: a quota 68. Dopo gara uno, il secondo incontro si disputerà domenica 10 marzo all’Allianz Cloud alle 19, mentre gara 3 aè in programma Piacenza domenica 17 (con orario da confermare). Le eventuali gare 4 e 5 sono previste per il 24 a Milano e mercoledì 27 a Piacenza.