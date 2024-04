Milano ha un piede già fuori . Bologna invece ci crede ancora

Se Atene piange, Sparta non ride. Si può usare decisamente questo proverbio per introdurre la settimana che porta al derby tra squadre italiane in Eurolega che vede impegnate Olimpia Milano e Virtus Bologna. Tutti i problemi di una stagione oltremodo complicata dell’Armani sono ben noti, ma quelli dei felsinei iniziano ad essere altrettanti. O forse è proprio vero che gestire il doppio impegno Eurolega-Serie A è davvero durissimo.

La grande differenza che c’è al momento tra le due squadre è che i bianconeri la qualificazione ai play-in l’hanno già raggiunta matematicamente, mentre Milano prova il guizzo finale per compiere una rimonta più volte sembrata impossibile, ma più volte resa vana. L’Armani ha attraversato mille problemi nel corso della stagione, non solo infortuni a raffica che ne hanno minato la crescita, ma anche un amalgama che non ha mai trovato la quadra giusta tra difetti in cabina di regia, problemi di atletismo sotto le plance e una personalità troppo ondivaga. La stagione è stata caratterizzata davvero da un percorso da montagne russe, fallendo subito l’obiettivo della Supercoppa, rischiando di non qualificarsi (se non all’ultima giornata) alla Final Eight di Coppa Italia, ma anche dominando la stessa nei primi turni, prima di crollare di nuovo sotto la pressione nella finale Non diverso il cammino in Eurolega, l’isterismo di questa stagione è caratterizzato dal fatto che l’Olimpia ha vinto più partite con le prime della classe che contro le ultime della graduatoria. Un rendimento importante tra le mura del Forum con 11 successi in 16 partite, ma pessimo in trasferta con solo 3 successi su 16 anche se spiccano i ’’sacchi’’ di Barcellona e Montecarlo. La possibile qualificazione è appesa ad un filo, passa da due vittorie, una con Bologna e l’altra contro il lanciatissimo Maccabi, sperando che l’Efes, avanti una vittoria al momento, inciampi almeno una volta (oltre a tutta un’altra serie di risultati delle altre squadre a pari merito). In tutto questo, però, neanche Bologna ride, perchè dopo una prima parte di stagione da incorniciare che aveva fatto veleggiare per mesi la squadra addirittura al secondo posto in classifica, ora la rottura è prolungata. Sono arrivate solo 2 vittorie negli ultimi 10 incontri, quelle necessarie a sigillare la quota play-in, ma non a far vedere in positivo il futuro della competizione. La sensazione è che coach Banchi sia riuscito a tirare fuori tutto il possibile nella prima parte, ma che ora il conto si stia facendo un po’ pagare. In Coppa Italia è andata pure peggio per la Segafredo, uscita al primo turno. Il campionato dice che in questo momento la due squadre si equivalgono, dividendo il 2° posto insieme a Venezia.

L’ultima, inaspettata sconfitta della Virtus in casa con Pistoia, è stata sinistramente identica a quella patita da Milano contro i toscani. Un primo tempo dominato, una ripresa gettata al vento consegnando il successo inatteso agli avversari.

Così di nuovo tutte all’inseguimento della capolista e con il rischio anche di potersi già incontrare in semifinale, quasi un inedito recente visto che l’ultima volta è stato nel 2007. Per ora i precedenti in stagione parlano di una vittoria di Bologna in semifinale di Supercoppa, di un successo per parte in campionato con differenza canestri per la Virtus e di un’altra vittoria della Segafredo in Eurolega, il fattore campo ha sempre resistito.

La differenza rispetto alle sfide italiane è che in Eurolega i tesseramenti sono liberi, dunque gli allenatori potranno schierare i 12 giocatori che ritengono più pronti.