Bologna, 29 maggio 2019 - Il gioco e la fortuna hanno bussato alle porte di San Lazzaro. E lo hanno fatto solo pochi giorni fa, al ‘Café de la vie’ in via della Repubblica, dove un fortunato vincitore, con soli 5 euro, si è portato a casa l’intero bottino del famoso gratta e vinci ‘Il Miliardario’, dal valore di 500mila euro. «È la prima volta che viene realizzata una vincita così grande nel mio locale. Non ce lo aspettavamo», afferma entusiasta il titolare del bar Carmine Vuolo.

Misteriosa è, però, l’identità del vincitore: «Non sappiamo chi sia – spiega il titolare del bar – e difficilmente lo scopriremo, a meno che non sia lui stesso a presentarsi qui al locale per condividere la gioia della vincita. Fino ad allora nessuno saprà niente».

Poi continua: «Non sappiamo nemmeno quando sia stato acquistato il biglietto vincente, perché oltre a vendere dentro al bar, disponiamo anche di un distributore automatico attivo 24 ore su 24. Ma ipotizziamo non oltre mercoledì della settimana scorsa».

Una curiosità che tiene sulle spine non solo il titolare e i dipendenti, ma anche gli stessi clienti, che si domandano chi possa essere il fortunato baciato generosamente dal fato, fantasticando nel mentre sul come utilizzare il generoso premio.

«Su una cosa sono assolutamente certo: se li avessi vinti io quei soldi, a quest’ora sarei già a bordo di un aereo – afferma Vuolo –. Piedi a mollo nel mare, senza pensieri per la testa. Al giorno d’oggi una somma del genere sarebbe per chiunque una fresca boccata d’aria e un aiuto importante. Sicuramente, se non avessi dei figli da crescere e mantenere, non ci penserei due volte a smettere di lavorare».

A comunicare la vincita, nella mattinata di venerdì scorso, è stata proprio Lottomatica, avvisando il titolare di una già avviata liquidazione del gratta e vinci.

«Questo significa che il fortunato sa della vittoria e ha già proceduto con la riscossione. Siamo contenti per lui e ci farebbe molto piacere se decidesse, un giorno, di venirci a trovare».

E non è nemmeno la prima volta che il ‘Café de la vie’ porta a segno vincite importanti: «Qualche anno fa sono stati vinti con un terno al Lotto ben 95mila euro. A febbraio dell’anno scorso, invece, con un gratta e vinci da 10 euro, ne sono stati vinti 40mila», conclude Vuolo.