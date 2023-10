Militare fuori servizio ferma uomo armato

Esce di casa a tarda notte e tenta di accoltellare un uomo in un bar poco distante. Protagonista di questa assurda vicenda un 31enne italiano con alle spalle svariati precedenti penali per reati di diverso genere. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri e dovrà rispondere dei reati di minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti a Malalbergo, in pieno centro, poco prima della mezzanotte di qualche tempo fa e ad accorgersi di quanto stava succedendo è stato un carabiniere della locale stazione, fuori servizio. Il militare era in paese quando ha notato il 31enne, già noto, che a petto nudo, usciva dal palazzo armato di un grosso pugnale. Il giovane armato di tutta fretta si è diretto verso il bar vicino alla sua abitazione e, noncurante delle altre persone presenti, è entrato brandendo il pugnale e si è diretto verso il barista che era dietro al banco.

Il militare fuori servizio si è precipitato all’inseguimento del 31enne e, quando è entrato nel bar, il giovane aveva puntato la lama al collo del barista: "Ora vedi come ti ammazzo. Anzi ti ammazzo e poi vediamo se hai ancora qualcosa da dire". Sarebbe bastata una frazione di secondi in più e la lama si sarebbe conficcata nel collo dell’uomo sul quale il 31enne già stava facendo pressione con il pugnale. Il militare fuori servizio a quel punto ha intimato al 31enne di buttare a terra il coltello, ma questo ha reagito dapprima volgendo l’arma verso il carabiniere: questo allora, con un gesto fulmineo, lo ha disarmato, immobilizzato e fermato a terra. Poco dopo sul posto è arrivata una pattuglia di carabinieri, avvisata dal militare poco prima. Il 31enne è stato portato in caserma ed arrestato. Gravato già da un obbligo di dimora ora è stato sottoposto all’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

Zoe Pederzini