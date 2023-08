Militari e civili feriti in Ucraina Saranno curati all’ospedale Rizzoli

Parte il progetto coordinato dal ministero della Salute a sostegno dei Centri Superhumans e Unbroken e di altre strutture dedicate alla cura dei feriti militari e civili della guerra in Ucraina. Tra gli ospedali che partecipano al progetto anche il Rizzoli. Gli altri centri di eccellenza ci sono: il Centro protesico Inail, la Croce Rossa Italiana, l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù e la Fondazione Santa Lucia.

L’iniziativa, che si va concretizzando in questi giorni con il sostegno del Maeci e in particolare della task force per la ricostruzione e la resilienza dell’Ucraina e della Cooperazione allo Sviluppo insieme all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), vede come assi principali: l’assistenza medica sia in loco che tramite il trasferimento in Italia di casi complessi; la formazione del personale medico ucraino; l’ampliamento della capacità infrastrutturale e tecnologica per la creazione di centri di eccellenza in loco modellati sulla falsariga di quelli italiani.

Oggi il ministro Schillaci sarà impegnato in un incontro bilaterale in videoconferenza con il suo omologo ucraino per approfondire le forme di assistenza del’Italia all’Ucraina nel campo della salute, anche attraverso la finalizzazione di un accordo di cooperazione tra i due dicasteri.

Una delegazione guidata dal ministero, composta anche rappresentanti tecnici di Inail e Croce Rossa Italiana, si trova in questi giorni a Leopoli per una serie di visite alle strutture di cura e riabilitazione Superhumans, Unbroken e Galychyna, con il supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, dell’ambasciata ’Italia in Kiev e dell’Aics. Durante la permanenza in Ucraina, la delegazione incontrerà il Governatore della Regione di Leopoli, rappresentanti del ministero della Salute ucraino, direttori, medici e pazienti delle strutture coinvolte nel progetto che si è sviluppato nel quadro dell’impegno assunto dall’Italia per la ricostruzione dell’Ucraina dopo la visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel febbraio 2023.