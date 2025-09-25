’Mille e 118 Miglia del Soccorso’. Evento di assistenza e sicurezza

Riparte l’evento ’Mille e 118 Miglia del Soccorso’ per diffondere la cultura del primo soccorso, della sicurezza stradale e del volontariato in ambulanza, ideato e organizzato da Cristian Manuel Perez, presidente della Fondazione Perez-Koskowska. Da domani al 5 ottobre, l’associazione sarà impegnata nella manifestazione che vede la possibilità di partecipazione di tutte le associazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche correlate al tema. Un percorso che si svilupperà sul territorio nazionale – dalla prima tappa di Soverato fino al quella conclusiva di Montichiari, con in mezzo soste a Rimini, Parma e Milano, tra le altre – e che mercoledì prossimo, 1 ottobre, si fermerà a Granarolo dell’Emilia, in piazza del Popolo, dalle 14 alle 17.

Il dottor Cristian Manuel Perez, ideatore e direttore sanitario de ’La Sorgente Onlus’ ha dichiarato: "Era già qualche anno che desideravo poter mettere insieme tutte le associazioni di ambulanza in un’edizione più estesa che ci unisse e ci desse modo di fare una cosa che ritengo fondamentale: divulgare la cultura del primo soccorso, della sicurezza stradale e del volontariato in ambulanza come insegnato da mio papà, del quale ricordo il nome con la fondazione".

E prosegue: "Il mio scopo con questa manifestazione è portare su tutto il territorio nazionale l’importanza della promozione di questi messaggi, all’insegna di valori che ritengo fondamentali: solidarietà e senso civico. Inoltre, voglio sfruttare quest’occasione per presentare il nostro nuovo progetto ’Primeros Auxilios en Pista’ che partirà nel marzo 2026 portando la carovana in Perù, una terra a cui la Fondazione Perez-Koskoowska è molto legata".

A tal proposito, Perez, fa sapere che "i rappresentanti del Governo peruviano del ministero degli Affari esteri si uniranno a noi per toccare con mano l’iniziativa. Sono contentissimo di poter annunciare che la carovana sarà ricevuta in udienza il 4 ottobre dal Santo Padre che, come tutti sappiamo è molto legato al Perù, insieme alla delegazione peruviana".

L’evento prevede in tutte le tappe dei momenti di formazione nelle scuole e in piazza, gratuiti e rivolti a tutta la popolazione, anche con dimostrazioni pratiche, sui temi della manifestazione, nonché proposte educative ad hoc per alcune scuole che verranno coinvolte dall’iniziativa.