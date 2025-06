Mille Miglia, che show. Una folla entusiasta ammira le auto d’epoca

Grande successo martedì sera a San Lazzaro di Savena per l’arrivo della prima tappa della 1000 Miglia, la corsa di regolarità per auto storiche più importante al mondo. Oltre quattrocento auto d’epoca sono state accolte in piazza Bracci da tante persone, famiglie e giovani che hanno invaso il circuito cittadino interessato dalla gara con grande entusiasmo, sventolando bandiere e stendardi per poi ammirare in tutto il loro splendore tutti i gioielli su quattro ruote che fanno parte della carovana della 1000 Miglia e che rappresentano un patrimonio culturale e storico del nostro Paese.

Dallo sport alla moda, dalla tradizione al design, infatti, la 1000 Miglia è considerata universalmente un grande museo in movimento che in ogni edizione attraversa l’Italia, facendo vivere emozioni davvero uniche alla scoperta anche di luoghi e spazi suggestivi.

All’evento hanno presenziato la sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati, che insieme alla presidente della 1000 Miglia Beatrice Saottini ha aperto la manifestazione, con i saluti del prefetto di Bologna, Enrico Ricci, e del questore Antonio Sbordone. Sono intervenuti, inoltre, i rappresentanti della Città Metropolitana di Bologna, di esercito, polizia di Stato, carabinieri e la Banca di Bologna, partner locale che anche per il secondo anno ha contribuito all’organizzazione dell’evento e all’ampia campagna di comunicazione, per portare nel nostro territorio un grande evento di prestigio internazionale.

"Quella di ieri è stata davvero una bellissima festa per tutta San Lazzaro e per questo ringrazio tutti i cittadini che dal tardo pomeriggio e fino a notte inoltrata hanno affollato piazza Bracci per poter assistere a uno spettacolo davvero unico – commenta soddisfatta la sindaca di San Lazzaro di Savena, Marilena Pillati –. Un grazie particolare anche alla Banca di Bologna che ci ha aiutati a realizzare un evento che ci ha dato l’opportunità di far conoscere i nostri splendidi luoghi a un pubblico internazionale".