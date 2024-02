Mille ore di corso per diventare un operatore socio-sanitario

L’Unione Comuni Appennino Bolognese organizza un corso volto al conseguimento del certificato di qualifica professionale per Operatore Socio-Sanitario, ai sensi della Dgr 739/2013. Il conseguimento di tale qualifica consente l’inserimento nel settore sanitario e socio- assistenziale: ospedali, case di cura, case di riposo, case protette, centri diurni, comunita-alloggio, servizi di assistenza domiciliare, enti locali, coop. sociali ed associazioni di impegno assistenziale, Asp e così via. Il corso è rivolto a un massimo di 25 persone, sia occupate che non occupate, in possesso dei seguenti requisiti: avere adempiuto o assolto al diritto-dovere all’istruzione; età superiore ai 18 anni; residenza o domicilio in Regione. Eventuali candidati stranieri devono essere in possesso di permesso di soggiorno, traduzione del titolo e di una buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

Gli ambiti formativi del percorso sono l’accoglienza e organizzazione di stage; la sicurezza sul lavoro; la promozione del benessere psicologico e relazionale della persona; l’adattamento domestico ambientale; l’assistenza alla salute della persona e la cura dei bisogni primari della persona. Il corso avrà una durata di 1.000 ore, di cui 550 ore di lezione e 450 di stage. Si svolgerà nel periodo marzo 2024 - febbraio 2025. La frequenza è obbligatoria e non saranno ammessi all’esame finale coloro che non avranno svolto il 90% del monte ore complessivo del corso e che non avranno superato le prove di verifica intermedie. Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Unione dei Comuni in Via Berlinguer 301 a Vergato. La quota di partecipazione è di 2.500 euro pagabile in 5 rate. Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a Iscom Bologna, Strada Maggiore 23, Bologna, e-mail: info@iscombo.it, tel. 051 / 6487755; Lucia Ori, Servizio Formazione Professionale Unione dei Comuni, Via Berlinguer 301, Vergato, tel. 051 / 911056, lucia.ori@unioneappennino.bo.it.