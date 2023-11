Mille pannelli fotovoltaici sul tetto: "Stabilimento a emissioni zero"

SASSO MARCONI (Bologna)

Mille pannelli solari per arrivare a coprire quasi tutto il fabbisogno elettrico del sito produttivo di Pontecchio Marconi. È il traguardo appena raggiunto dalla task-force di tecnici e ingegneri che pochi giorni fa hanno acceso il nuovo impianto realizzato sui tetti dello stabilimento Basf di via Pila. Oltre duemila metri quadrati di pannelli che occupano buona parte dei tetti per puntare diretti all’obiettivo ‘Net Zero’, fissato dall’accordo di Parigi e che consiste nel realizzare zero emissioni nette di gas serra. Manuel Pianazzi, direttore del sito produttivo dove lavorano complessivamente oltre 400 addetti, come si inserisce questo investimento nella strategia Basf?

"Basf si è posta l’obiettivo di diventare neutrale nelle emissioni di carbonio (Net Zero) entro il 2050 e questo obiettivo coinvolge anche gli stabilimenti italiani. Su tutti quello che dirigo dal 2018 a Pontecchio Marconi, il più grande che il gruppo ha nel Paese. Da anni stiamo investendo in queste tematiche. Un primo passo è stata l’installazione del cogeneratore nel 2016, che oggi produce circa i quattro quinti dell’energia elettrica e del calore usato nei processi produttivi. Quest’anno abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti con l’impianto fotovoltaico appena ultimato. Mille pannelli solari per un totale di 2.200 metri quadrati di superficie captante, in grado di garantire una potenza fotovoltaica pari a 450 kWp e poi un risparmio annuale di circa 336 tonnellate di Co2". Da un punto di vista economico-produttivo questo investimento quanto vale?

"L’impianto fotovoltaico è un progetto importante, che ha impegnato una quota significativa dei nostri investimenti annuali. Soprattutto non si tratta di un progetto concluso. Stiamo studiando dove installare altri pannelli per ampliare la nostra indipendenza energetica. A oggi per l’infrastruttura alla base dell’impianto e l’istallazione dei pannelli l’investimento è di circa un milione di euro". Come è utilizzata (ovvero per quali prodotti) l’energia ottenuta con cogenerazione e pannelli solari?

"Lo stabilimento produce additivi stabilizzanti alla luce e antiossidanti che, aggiunti in piccole quantità, proteggono le plastiche dalle esposizioni a condizioni climatiche avverse, evitandone l’invecchiamento e la degradazione. Le applicazioni più comuni sono i film delle serre agricole e le parti plastiche presenti nelle automobili, ma anche le imbottiture di cuscini e sedili, persino nelle suole delle calzature. Con i nostri additivi i prodotti durano di più e sono anche più facilmente riciclabili nel loro fine vita". Il vostro programma di investimenti ha altri obiettivi nel futuro prossimo?

"Il sito di Pontecchio Marconi è strategico per Basf e il piano di investimenti è in crescita. Continueremo a puntare sulle persone, il nostro asset più importante, con formazione e politiche per attrarre e trattenere i migliori talenti. Grande attenzione agli investimenti in sicurezza e ambiente, che ci permettono di accedere e implementare le migliori tecnologie disponibili e che ci aiutano nella transizione ecologica nel solco di quanto realizzato con l’impianto fotovoltaico. Infine, completeremo le linee di produzione del nuovo stabilizzante alla luce lanciato nel 2020, oltre ad aggiornare e digitalizzare le aree più consolidate".