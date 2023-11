Mille pannelli solari ’accendono’ la Basf

Mille pannelli solari per arrivare a coprire quasi tutto il fabbisogno elettrico del sito produttivo di Pontecchio Marconi. E’ il traguardo appena raggiunto dalla ‘task-force’ di tecnici ed ingegneri che pochi giorni fa hanno acceso il nuovo impianto realizzato sui tetti dello stabilimento Basf di via Pila. Oltre duemila metri quadrati di pannelli che occupano buona parte dei tetti per puntare diretti all’obiettivo ‘Net Zero’, fissato dall’accordo di Parigi e che consiste nel realizzare zero emissioni nette di gas serra.

Il primo passo risale al 2016, quando con un investimento da quasi 15 milioni di euro venne realizzato un progetto redatto da giovani ingegneri under-35 coordinati dal prof. Valerio Corazza, dell’Università di Bologna, che misero a punto il sistema di cogenerazione (di energia e calore) realizzato con l’impiego di una turbina alimentata a metano che, con la sua rotazione, arriva a generare l’energia elettrica necessaria agli impianti e, grazie a un sistema di recupero del calore, garantisce la produzione del vapore acqueo usato a sua volta come fonte di energia. Sette anni dopo questo ulteriore investimento da un milione di euro.

"La transizione energetica del Gruppo Basf, per raggiungere l’ambizioso e concreto obiettivo del Net Zero entro il 2050, passa anche dal contributo degli stabilimenti italiani. Su tutti quello di Pontecchio Marconi, fiore all’occhiello anche per gli eccellenti risultati raggiunti proprio in termini di efficienza energetica -spiega il direttore generale Manuel Pianazzi – Questo impianto fotovoltaico è in grado di garantire una potenza fotovoltaica pari a 450 kWp e un risparmio annuale di circa 336 tonnellate di CO2. In pratica cogeneratore e pannelli si integrano nel compensare il diverso rendimento tra estate e inverno, tra e giorno, quando arriviamo a produrre tutta l’energia di cui abbiamo bisogno. Di notte non ci riusciamo, ma in media contiamo di arrivare alla copertura del 90% del fabbisogno, e sostenere anche l’ulteriore crescita prevista".

Nello stabilimento di Sasso lavorano complessivamente più di 400 persone. Qui il colosso multinazionale della chimica realizza additivi per materie plastiche, principalmente stabilizzanti alla luce, sostanze che proteggono le superfici da esposizioni a condizioni climatiche avverse, come teloni per l’agricoltura, con filtrazione della luce capace di garantire qualità dei prodotti e meno trattamenti.

Gabriele Mignardi