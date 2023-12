Mille pazienti restano senza medico di base

Code infinite al Cup di Bazzano, proteste, disservizi e sconcerto a Crespellano e in altri centri della Valsamoggia per l’assegnazione ad altra condotta del medico di famiglia. Una decisione dell’Azienda Usl che ha colto impreparati buona parte dei pazienti che non erano stati informati dell’ulteriore cambio di medico. Il dottor Marchi infatti era subentrato d’ufficio dopo il pensionamento del dottor Molinaroli. Un incarico temporaneo in attesa dell’attribuzione del definitivo in altra zona di competenza che è arrivato il 24 di novembre. Un avvicendamento del quale però almeno una parte di assistiti non ha avuto comunicazione. Ed è questo che denuncia Daniela Pascucci, già consigliera comunale a Crespellano, che insieme ad un altro migliaio di assistiti è stata costretta al terzo passaggio di medico curante. "Il fatto è che da diversi giorni più di mille persone sono restate senza medico di base, più della metà non hanno ricevuto nessuna comunicazione (compresa la sottoscritta e tutta la sua famiglia) e per esigenze di salute oggi si ritrovano a dover ricorrere o alla guardia medica di Savigno o al pronto soccorso di Bazzano -protesta la Pascucci in una lettera inviata all’Ausl-. Vorrei che vi rendeste conto del disagio e dell’impotenza indotta in tutte quelle persone (la maggioranza) che non possono ricorrere alla tecnologia per risolvere questo pasticcio che si poteva evitare comunicandolo adeguatamente ai cittadini, spesso malati o fragili".

Gli effetti della situazione si sono registrati sia nelle segreterie dell’ambulatorio medico di Crespellano, sia al Cup di Bazzano e al pronto soccorso del Dossetti. Con il coinvolgimento di famigliari ed amici che si sono fatti carico di aiutare i congiunti nella gestione del cambio del medico. "Anch’io mi sto adoperando per dare una mano ai tanti che lo chiedono, ma per fare questo sto sottraendo tempo al mio lavoro, come tutti quelli che oggi stanno impazzendo per stare dietro a una cosa che dovrebbe essere semplice", aggiunge Daniela Pascucci.

Gabriele Mignardi