Mille persone salutano il sindaco "Ha servito il suo paese con amore"

Il dolore per la perdita di Alberto Nasci e il colore del lutto hanno segnato la giornata di ieri in Appennino. In tanti, nel pomeriggio, non hanno voluto mancare all’appuntamento nel piccolo centro di Castel d’Aiano per dare l’ultimo saluto al sindaco 71enne Nasci, morto a seguito di una breve malattia. La bara di legno chiaro, ricoperta di rose rosse, è stata portata nella parrocchia di Castel d’Aiano dal palazzo comunale, dove, prima del funerale, era stata allestita la camera ardente. Palazzo comunale che aveva le bandiere a mezz’asta, in segno di lutto per la perdita dell’amato primo cittadino. E abbassate erano anche le serrande delle attività commerciali locali, per rispetto del lutto cittadino proclamato dall’amministrazione.

Sulla bara di Nasci anche quella fascia tricolore a cui tanto era legato e per cui aveva dedicato davvero tutto sé stesso. Questo quello che ricordano anche i tanti che erano in paese per salutare Alberto: "Ha scelto di fare il sindaco, nel 2019, per amore del paese. Ha scelto di candidarsi per aiutare la comunità, il territorio e lo ha fatto fino alla fine. Non si è mai perso nulla, né un incontro, né un sopralluogo, finché ha potuto, rimanendo sempre solare, attento, disponibile e, come di consueto, molto riservato su quel male che lo ha poi portato via al paese e alla sua famiglia". La moglie e il figlio di Nasci sono stati, infatti, i primi a seguire la breve processione del feretro dal Municipio alla chiesa. E con loro più di una decina di agenti della Polizia locale con i gonfaloni di tutti i Comuni dell’Unione Appennino e limitrofi che hanno voluto così portare la propria vicinanza.

"Il sentimento di dolore, che è nel vostro cuore, deve trovare la forza di diventare gioia tramite i ricordi che avete di Alberto – ha detto il parroco don Pietro Facchini durante la messa funebre –. Io l’ho conosciuto appena e sarei dunque l’ultimo a dover dire qualcosa. Ma le cose che dico le dico apertamente: noi umanamente pensiamo che con la morte tutto sia finito. Ma per noi cristiani il bello comincia proprio lì: Gesù ha vinto la morte risorgendo. Ed è proprio questo il senso della vita. La morte non è la fine e questo pensiero dà valore alle sofferenze e a quello che viviamo. Dà valore anche a tanto altro come al difficile ruolo da sindaco che Alberto ha ricoperto con spirito di servizio e abnegazione". Tra le mille persone presenti c’erano i sindaci dell’Unione dei comuni dell’Appennino e dei paesi vicini, rappresentanti della Protezione Civile e della Croce Rossa, i carabinieri locali e rappresentanti della Guardia di Finanza di Vergato.

Zoe Pederzini