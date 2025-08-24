Mille spettatori nelle piazze. Piace il cinema sotto le stelle

Tempo di consuntivi per il cinema d’estate a Casalecchio, che alla storica piazza panoramica del centro commerciale Gran Reno, ha visto l’esordio di ’A mente fresca sotto le stelle’. La nuova rassegna estiva ha portato il grande schermo nei diversi quartieri dove si sono registrati complessivamente mille spettatori che rappresenta un buon risultato, dicono gli organizzatori delle serate che si sono svolte al Centro sociale San Biagio e a quello del quartiere Croce, poi nella piazza del Monumento ai caduti e sul sagrato della chiesa di Ceretolo. Una co-progettazione tra Comune e Pro loco Casalecchio Insieme che si è svolta grazie al suggestivo Cinematografo Viaggiante, arrivato a Casalecchio direttamente dalla Sicilia con al seguito il suo fascino dei tempi andati.

"Gratuita e partecipata: questa rassegna ha dimostrato quanto il cinema possa ancora unire. Ci vediamo nel 2026, con ancora più proiezioni e nuove tappe in altre zone della città", promettono gli organizzatori, che raccolgono anche le proposte di miglioramento che vengono da cittadini ed attività dei quartieri, come il Bar Zampieri, alla Croce, che si augura "che l’anno prossimo il cinema venga organizzato nelle piazze coinvolgendo davvero noi commercianti, che non vediamo l’ora di collaborare a animare i quartieri in cui viviamo, lavoriamo, facciamo presidio ogni giorno".

g. m.