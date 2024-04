Mille vetrine vestite a festa. Il coro dei commercianti: "Forza Bologna, siamo con te"

Non si arresta l’entusiasmo delle attività commerciali per il Bologna e il sogno Champions. Sono sempre di più, infatti, i negozi e i locali che stanno aderendo all’iniziativa ’Vetrine rossoblù’ lanciata da Confcommercio Ascom assieme a ’il Resto del Carlino’. Dalla città alla provincia, con qualche puntata addirittura all’estero, davvero non si contano più le adesioni.

Fra gli ultimi a partecipare, ’Sanitaria Calderara’ di Meris Timellini e Roberta Gavina, in via dello Sport 6/B a Calderara di Reno, mentre in città ecco ’Spadarella Gioielli’ di via d’Azeglio 2/a, Eurocasa Bologna Srl, in viale Sandro Pertini 15, Eliobiemme Srl, in via Lionello Spada 21, Dj’s Paradise, in via Andrea Costa 117/a, e l’edicola Forni di via Laura Bassi Veratti 1/5.

Chi espone la locandina dell’iniziativa, chi addobba la vetrina con gagliardetti e bandiere rossoblù, chi esibisce uova pasquali, per restare in tema al periodo, con i colori del Bologna. Tutti con un obiettivo: sostenere i ragazzi di Thiago Motta nella corsa all’Europa.

Chi vuole aderire all’iniziativa di Ascom, può inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Qui sotto si trova poi il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 -40138, naturalmente a Bologna.