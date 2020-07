di Marcello Giordano Ci sono gol che cambiano una partita. Altri valgono di più: cambiano una vita intera. Chiedere per conferma a Musa Juwara,l’autore del momentaneo 1-1 con l’Inter, che ha spianato la strada alla vittoria in rimonta. L’attaccante gambiano, di vite, all’interno dei suoi 18 anni, ne ha vissute parecchie, lui che è arrivato in Italia il 10 giugno del 2016 a 15 anni, insieme al fratello, su un barcone approdato in Sicilia. Un viaggio della speranza partito dal Gambia, sognando Eden Hazard e un futuro migliore per sé e la famiglia. Quel sogno è divenuto realtà. Partita da favola, Inter-Bologna. Una favola è pure la storia di Juwara, ragazzo che approdato in Italia sfidando il mare e la...

di Marcello Giordano

Ci sono gol che cambiano una partita. Altri valgono di più: cambiano una vita intera. Chiedere per conferma a Musa Juwara,l’autore del momentaneo 1-1 con l’Inter, che ha spianato la strada alla vittoria in rimonta. L’attaccante gambiano, di vite, all’interno dei suoi 18 anni, ne ha vissute parecchie, lui che è arrivato in Italia il 10 giugno del 2016 a 15 anni, insieme al fratello, su un barcone approdato in Sicilia.

Un viaggio della speranza partito dal Gambia, sognando Eden Hazard e un futuro migliore per sé e la famiglia. Quel sogno è divenuto realtà. Partita da favola, Inter-Bologna. Una favola è pure la storia di Juwara, ragazzo che approdato in Italia sfidando il mare e la paura dell’acqua. Lui si sente più a suo agio su un monopattino: quello che talvolta utilizza per andare dalla casa che il Bologna ha messo a disposizione a Casalecchio, a due passi dal ristorante Taormina, al centro tecnico di Casteldebole.

Ha patente e macchina Juwara. Ma ha una passione il monopattino e se non lo passano a prendere Barrow, Palacio, Danilo o Santander, i compagni con cui ha legato di più, al campo l’attaccante ci va così. Sul campo, invece, è sempre andato di corsa. Fin da quando, smistato in un centro di accoglienza della Basilicata, a Ruoti, conosce Vitantonio Summa. Quest’ultimo allena la Virtus Avigliano. Se lo porta al campo. Di più: pure a casa, dalla moglie Loredana. Tra i tre nasce una storia di amore, Vitantonio e Loredana finiscono per chiedere e ottenere la tutela legale del ragazzino, che sul campo fa faville. Gol a ripetizione. "E pensare che lui temeva che noi lo facessimo giocare solo per via della sua storia umana", racconta Bartolo Filadelfia, direttore sportivo della Virtus Avigliano.

In Basilicata, invece, si erano resi conto subito che era capitato loro per le mani un diamante grezzo: "Segnava tutte le partite. E poi non si stancava mai. Quando non giocava partite ufficiali o non si allenava, lo trovavi a giocare per strada. Tutti gli volevano bene e facevamo a gara a portarlo a casa propria per i pasti".

Di lui si è accorto grazie a una segnalazione Giambattista Pastorello, dirigente calcistico e procuratore, scopritore tra gli altri di Alex Del Piero. Ha portato Juwara a fare un provino alla Juventus e uno all’Inter: bocciato. Nessun problema, la vendetta è un piatto che va servito freddo, possibilmente a San Siro appena maggiorenne.

Juwara, nel 2017 approda al Chievo Verona e nella città di Giulietta e Romeo viene accolto proprio da Giambattista Pastorello, padre del procuratore Federico, che assiste Sinisa Mihajlovic. In 2 anni, segna 16 reti con la Primavera e nel 2019, dopo la retrocessione del Chievo, a causa dei problemi economici del club veronese, approda a Bologna. Pagato appena 120mila euro, con contratto quinquennale da 40mila, il ragazzo va subito in ritiro con i grandi: Palacio e Danilo lo prendono sotto l’ala protettiva. Perché è un ragazzo d’oro che in campo va forte, consapevole che davanti a lui stia passando il treno da non perdere: quello del riscatto, dopo un’infanzia complicata, che lo ha visto perdere uno dei genitori in un Gambia sull’orlo della guerra civile. Lui corre senza voltarsi indietro. Si allena con la prima squadra e segna in Primavera: 13 reti e 6 assist in 18 presenze a cui si aggiungono le prime 5 apparizioni in prima squadra. Fino all’ingresso che gli cambia la vita: con l’Inter, staffilata mancina e gol. Juwara ce l’ha fatta. E’ nel calcio che conta con contratto da adeguare con cui sistemare, sé, la famiglia e le persone a cui tiene.