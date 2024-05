Mimmo Paladino tra comete divine e il Palazzo del Papa

L’artista Mimmo Paladino sarà oggi alle 18 al Modernissimo, per presentare, assieme al critico Roberto Chiesi, il suo film ’La divina cometa’. "Creare un film – ha detto l’artista – è qualcosa di analogo alla scultura, ma è come plasmare la luce. Questo è quello che mi ha affascinato". ’La divina cometa’ parte da un treno che porta a destinazione un attore e una famiglia di senzatetto. Il loro viaggio è una messa in scena: l’attore prende le vesti di un Dante che nessuno accompagnerà nella sua discesa all’inferno, la famigliola vaga alla ricerca della casa promessagli. E sempre oggi, in occasione della Notte dei Musei, l’esposizione ’Mimmo Paladino nel Palazzo del Papa’ a Palazzo Boncompagni, effettuerà una speciale apertura serale alle 18.30, 19.30 e 20.30. La mostra sarà visitabile anche il pomeriggio, sempre con visita guidata, alle 15.30, 16.30 e 17.30: la prenotazione è obbligatoria su www.palazzoboncompagni.it.