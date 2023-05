Minacce a Bonaccini, no vax a processo

È accusato di istigazione a delinquere per avere diffuso sul gruppo Telegram di impronta no vax ’Basta dittatura’, ad agosto 2021, l’indirizzo del presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, invitando poi gli altri membri della chat a "bombardare" casa sua. E non si era fermato lì, dato che aveva poi pure pubblicato insulti e minacce verso l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi.

Così l’uomo, un bolognese residente in provincia, è stato denunciato e ieri si è tenuta l’udienza preliminare nei suoi confronti, di fronte al gup Grazia Nart. Il pm è il sostituto procuratore Stefano Dambruoso; l’imputato è difeso dall’avvocato Elena Nanni. E mentre l’ex premier Prodi ha scelto di non costituirsi parte civile, ha scelto invece di farlo il governatore Bonaccini, rappresentato dal professor Vittorio Manes.

Ieri è stata prodotta in aula documentazione medica del centro di salute mentale che aveva in cura l’imputato e che ne avrebbe diagnosticato un disturbo della personalità di tipo schizoide. Così, nonostante la difesa non avesse fatto richieste di questo tipo, è stata la Procura stessa a chiedere una perizia psichiatrica sull’imputato, richiesta accolta dal giudice.

L’udienza è stata dunque rinviata al prossimo 16 maggio, per conferire l’incarico allo psichiatra che dovrà verificare se ai tempi dei fatti contestati l’uomo fosse o meno in grado di intendere o di volere e se l’eventuale vizio di mente fosse totale o parziale.

"La parte civile attende con interesse questa verifica, per tutte le valutazioni del caso – così il professor Manes –. Attenderemo quindi di scoprire se sarà riconosciuto o meno il vizio di mente, se questo sia nel caso totale o parziale, e se e quanto possa avere inciso sulla grave condotta istigatoria contestata all’imputato".

f. o.