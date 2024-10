Minacce a Lepore, l’ira del Pd: "Clima avvelenato"

Un circolo del Pd alla prima periferia di Bologna, il ‘Due Agosto’ di via Casarini, è stato imbrattato nella notte con minacce di morte al sindaco Matteo Lepore. Solidarietà a Lepore e condanna del gesto sono arrivate dalla sinistra bolognese e dalla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein: "Sono vicina al sindaco – ha detto –, al segretario del circolo ‘Due Agosto 1980’ Vincenzo Cocco e a tutta la comunità del Pd di Bologna per le ignobili minacce comparse oggi. Nessuna mano anonima riuscirà a fermare l’impegno e la passione che quotidianamente animano la comunità democratica. Vi siamo vicini e continueremo a supportare il vostro lavoro". Ma solidarietà è stata espressa anche da Fratelli d’Italia: "In una società civile - ha scritto il partito di Meloni in una nota - anche nell’ambito di un duro scontro politico, minacce e violenza non sono mai accettabili".

Le minacce a Lepore arrivano dopo molte giornate di tensione in città e di accese polemiche seguite all’alluvione di sabato 19 ottobre. Polemiche che alcuni esponenti del Pd vedono come causa scatenante dell’episodio. "Quelle scritte sono indice e figlie di un clima che ha visto in questi giorni attacchi scomposti, minacce, calunnie e bugie nei confronti diMatteo Lepore. Non si tratta di confronto, nemmeno di dissenso, ma in alcuni casi di aggressioni vere e proprie", ha detto il segretario del Pd dell’Emilia-Romagna, Luigi Tosiani. "Il Pd non si farà intimidire da quattro avvoltoi", ha scritto a sua volta l’ex sindaco, oggi parlamentare dem, Virginio Merola.