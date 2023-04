Minacce a madre e sorella Arrestato dai carabinieri

Poco dopo essere stato allontanato dalla casa in cui viveva, per maltrattamenti ai danni della madre e della sorella, si è ripresentato davanti alla porta minacciando la mamma, che è stata costretta a chiedere aiuto ai carabinieri impaurita dai comportamenti del figlio. Il giovane, un venticinquenne italiano, è stato arrestato per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi in zona Pilastro, alla periferia di Bologna. Ad allertare i carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti sul posto, è stata proprio la madre cinquantatreenne del ragazzo che, a causa del provvedimento emesso nei suoi confronti, era stato costretto ad abbandonare la casa dove viveva con la famiglia e spostarsi altrove.

Ma, anziché mantenere distanza di almeno 500 metri dai familiari che aveva minacciato, il giorno stesso dell’allontanamento è tornato a casa e, prendendo a calci il portone, ha citofonato alla madre minacciandola ripetutamente con frasi come ‘Apri questa porta! Ti ammazzo, ti accoltello’.

All’arrivo delle pattuglie, che si sono precipitate sul posto dopo la chiamata della donna, il venticinquenne si era già allontanato. Un’ora dopo però, intorno alle 20, il giovane si è presentato di nuovamente sotto casa della madre per minacciarla ancora. I carabinieri, a questo punto, sono arrivati in tempo e hanno rintracciato il giovane all’interno dell’androne condominiale. A quel punto, il venticinquenne è stato arrestato e successivamente trasferito nel carcere della Dozza.