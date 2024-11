Minacce a Tajani. Indirizzo di Bologna nella missiva

Una ‘lettera di avvertimento’ è stata inviata ieri al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo ufficio a Palazzo Chigi, intestata a un sedicente ‘Global movement against the nazi-zionist terrorist state of Israel for the liberation of Palestine’. Sulla busta: un nome, A.F., e un indirizzo di Bologna. Da oggi, si legge nella lettera, "utilizzeremo la forza armata per colpire tutti gli interessi dello Stato terrorista di Israele, accusato a livello internazionale di genocidio". Preoccupato dal clima d’odio, il vice ha scritto su X che non si farà "intimidire dalle minacce" e che continuerà a "lavorare sulla pace". Il suo tweet risponde a un post di Alessandro Orsini, che attacca il titolare della Farnesina riferendosi a lui come "alleato strettissimo" di Israele "uno Stato terrorista".