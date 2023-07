Minacce al sindaco: "Preparati la bara"

Paura, ieri mattina, in Comune a Baricella dove il sindaco Omar Mattioli ha ricevuto una lettera con minacce di morte. "Preparati la bara che presto ti faremo fuori". Queste le parole scritte a penna, accompagnate da una serie di insulti, che erano riportate su un foglio bianco, all’interno di una busta, indirizzata al primo cittadino nella sede del Municipio della centrale via Roma. Immediata la denuncia di Mattioli che, pochi minuti dopo aver aperto la busta, si è recato dai carabinieri locali.

A raccontare i fatti è lo stesso sindaco baricellese: "Sono senza parole. La lettera è arrivata in Comune per mano del postino, come tutte le altre missive indirizzate al Municipio. Sulla busta c’era scritto ‘sindaco di Baricella’ come intestazione e, come di prassi, è stata aperta dalla segreteria. Non appena si sono accorti del contenuto della lettera, una minaccia grave e preoccupante, mi hanno portato il tutto e me lo hanno fatto visionare". Mattioli, poi, aggiunge: "L’ho letta e mi sono immediatamente precipitato dai carabinieri qui vicino. Mi hanno detto di consegnare loro l’originale, perché ora sarà importante analizzare la busta, per aiutare gli inquirenti a risalire al responsabile".

La prima cosa, poi, che è stata chiesta al sindaco Mattioli dagli stessi carabinieri è se ci siano sospetti sulla matrice: "La prima cosa a cui ho pensato quando ho letto le minacce è stato al malcontento di alcuni cittadini sul nuovo servizio di raccolta dei rifiuti. Ci sono state tante polemiche e se n’è parlato tanto e, al tempo stesso, è la cosa più recente a cui io abbia pensato. I carabinieri, però, mi hanno chiesto di andare a ripensare anche a tutte quelle situazioni passate che possano aver incrinato il rapporto con qualche cittadino o con qualche azienda, forse per una sanzione non accettata, forse per un’esclusione da un bando o da una gara di appalto. Sinceramente non so che dire, spero risalgano al responsabile presto, non è tollerabile. Un sindaco non piace mai a tutti, ma questo mi sembra davvero eccessivo". "Continuerò a fare la mia vita ed il mio lavoro domani come oggi – conclude Mattioli –. Quel che è certo è che la paura c’è per me, ma soprattutto per la mia famiglia. Non sai mai quale possa essere il seguito di una minaccia o quanto sia ampia la follia umana".

Zoe Pederzini