Minacce di morte e stalking: "Ti faccio fare una brutta fine". Ventinovenne ai domiciliari

Cyberstalking, diffamazione ed estorsione. Sono questi i reati di cui deve rispondere un ventinovenne residente ad Ancona, indagato per avere perseguitato una donna conosciuta, solo virtualmente, su un sito di incontri. Per lui, il gip ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini della polizia postale sono iniziate quando la vittima, una trentenne bolognese, ha raccontato che, a partire da maggio dello scorso anno, è stata molestata, minacciata e diffamata da un uomo che aveva conosciuto su Internet. Il ventinovenne, frequentato solo on line, aveva raccolto attraverso i social tutta una serie di informazioni sul conto della ragazza, come ad esempio il posto dove lei lavorava, la residenza e il numero di telefono.

Una volta raccolti i dati, aveva creato un account falso a nome della vittima e pubblicato su pagine social false confessioni di presunti abusi sessuali che lei avrebbe subito da parte di suoi familiari, ledendo così anche la loro reputazione. Ma l’incubo non era ancora finito: la trentenne ha ricevuto anche ripetute minacce di morte per un debito in denaro che avrebbe dovuto saldare. Comportamenti che avevano portato la donna a vivere in un perenne stato di ansia e paura, tanto da chiedere ai familiari di accompagnarla nei suoi spostamenti per paura che il suo stalker potesse raggiungerla sotto casa.

Dopo l’analisi dei commenti postati dall’uomo e dei diversi profili falsi che utilizzava, la Postale era riuscita a rintracciarlo e successivamente denunciarlo per cyberstalking, diffamazione ed estorsione. Una denuncia che però non aveva fermato i comportamenti del ventinovenne che, nonostante il provvedimento, aveva continuato a stalkerizzare la donna minacciandola di farle fare "una brutta fine". La vittima aveva anche ricevuto un video, preso da una nota trasmissione televisiva, nel quale una donna raccontava di essere stata minacciata di morte e successivamente aggredita sotto casa da un uomo che aveva conosciuto in chat.

Una situazione diventata ormai insostenibile per la vittima, tanto da spingerla a sporgere denuncia per liberarsi una volta per tutte dal suo stalker. A seguito dell’ennesima minaccia di morte e intimidazione, per il ventinovenne anconetano sono scattati gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico e il divieto assoluto di avere contatti con la trentenne.