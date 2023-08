Minacce di morte Sotto tiro Bignami e il premier Meloni Indagini della Digos

di Nicoletta Tempera

"Spero vi scannano come maiali tu i tuoi figli la Meloni la figlia". Inizia testualmente così, sgrammaticato e senza punteggiatura, il messaggio di minacce inviato su Facebook al viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami. Risale a qualche settimana fa e del fatto è stata subito informata la Digos, che sta lavorando per definire l’identità dell’autore delle minacce, visto che il messaggio era stato inviato da un account fake. Che al termine degli accertamenti verrà denunciato, visto che l’onorevole di Fratelli d’Italia ha già dato mandato ai suoi avvocati di procedere. Il messaggio è stato inviato a Bignami nei giorni a ridosso dell’invio, da parte dell’Inps, degli sms che annunciavano, ai non più aventi diritto, l’interruzione dell’erogazione del reddito di cittadinanza. E pare proprio questo il motivo delle minacce brutali rivolte al viceministro. Prosegue infatti il testo: "Voi politici ladri bastardi mafiosi corrotti drogati avete levato il pane a famiglie in difficoltà e reintrodotto vitalizi". E conclude: "Se ti prendo tra le mani pagherai tu per tutti".

È stato lo stesso Bignami, ieri pomeriggio, a postare lo screenshot del messaggio sulla sua pagina Facebook, accompagnato da un post: "Ecco le minacce di morte rivolte a Giorgia Meloni e a me – scrive –. Certo, non fanno mai piacere, ma quando coinvolgono anche i rispettivi figli si è ben oltre ogni limite. Eppure c’è qualcuno che continua a seminare odio e rabbia. Chissà se sono soddisfatti del loro risultato… Ah, per inciso. Non ci facciamo intimidire, da nessuno". Non è la prima volta che Bignami subisce aggressioni verbali: "Le hanno anche concretizzate in fatti più volte", dice il viceministro, riferendosi, tra gli altri, anche a quando venne preso a pugni nei pressi del campo nomadi di Casalecchio. "In questo caso – ribadisce – la cosa che indigna è il riferimento ai figli, alla violazione della sfera degli affetti privata".

Negli stessi giorni in cui l’hater inviava sui social il messaggio, Bignami è stato oggetto di un’altra vicenda sgradevole, avvenuto in città: era appena finita la cerimonia per la commemorazione della Strage del 2 agosto e l’onorevole stava andando a trovare a casa la madre, quando si è accorto di essere seguito da un uomo. "Ero andato a suonare al campanello e non avendo ricevuto risposta stavo andando via, quando ho notato che questa persona si avvicinava a controllare i nomi sul citofono. Ho chiesto perché lo facesse. Mi ha risposto ‘Lei è un personaggio pubblico, posso fare quello che voglio’". Il viceministro ha segnalato subito quanto accaduto alla Digos, che ha identificato il soggetto, legato all’ambiente universitario. "A Bologna c’è un brutto clima – conclude Bignami –, ma da sempre è così: c’è profonda intolleranza verso chi non è schierato col pensiero dominante". Piena solidarietà alla Premier e al viceministro è arrivata dagli esponenti bolognesi di FdI.