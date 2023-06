Minacce alla docente Unibo, la professoressa Rescigno: “Così funziona la protezione”

Bologna, 28 giugno 2023 – Una tutela, sotto forma di sorveglianza dinamica, per la professoressa Francesca Rescigno. È stata decisa ieri mattina a palazzo Caprara, nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Attilio Visconti. C’era anche la stessa docente di Diritto ieri al tavolo, al quale ha preso parte anche il rettore Giovanni Molari, assieme ai vertici delle forze dell’ordine. Durante l’incontro la professoressa Rescigno ha ripercorso, a una settimana dai fatti, la vicenda della lettera minatoria ricevuta, contenente una zampetta di volpe (o coniglio) recisa.

Dopo la denuncia sporta dalla destinataria della missiva alla polizia, la Procura, con il pm Giampiero Nascimbeni, ha aperto un fascicolo per minacce aggravate, al momento contro ignoti, nell’attesa che la Digos svolga tutti gli accertamenti necessari a individuare il mittente della lettera. Che - è il sospetto della stessa docente - potrebbe essere interno al dipartimento di Scienze politiche, in strada Maggiore, dove la professoressa insegna. Intanto, a fronte degli eventi accaduti, per tutelare la giurista da eventuali ulteriori attacchi, è stata decisa in Prefettura la forma di protezione. In sostanza, come spiega la stessa Rescigno, "le forze dell’ordine effettueranno controlli più frequenti nei luoghi che frequento, come l’università, e nei pressi di casa. E in più, quando parteciperò a eventi o incontri, mi hanno chiesto di informarli, così da poter attuare una forma di sorveglianza e protezione anche in queste occasioni. Mi hanno chiesto le mie abitudini, per pianificare il lavoro. E di informarli subito, qualora riceva altri messaggi o accadano altre cose non piacevoli".

La docente ha trovato la lettera nella sua buchetta in dipartimento, a palazzo Hercolani, martedì della scorsa settimana. Era con una laureanda in studio quando l’ha aperta: "L’abbiamo toccata, ci sono sicuramente le mie impronte e quelle della studentessa e di un’altra laureanda sopra", spiega la docente in riferimento agli accertamenti che dovranno essere fatti sul foglio A4 scritto al computer. "Tra l’altro – dice ancora Rescigno – anche se ci fossero ulteriori impronte su quel foglio la polizia mi spiegava che sarà difficile riuscire a isolarle, perché non è detto, anzi è piuttosto improbabile, che le impronte del mittente, se davvero interno all’università come emerge dal messaggio, possano essere già classificate nelle banche dati delle forze dell’ordine". Il messaggio recitava: "Rescigno, hai già perso. Ora vattene dal dipartimento, puoi farti male". Ed è arrivato alla professoressa mentre era in corso un concorso per docente ordinario di Diritto comparato, al quale Rescigno stava partecipando. Un concorso che si è concluso venerdì, non a favore della docente.

Una selezione che aveva creato "un clima teso in dipartimento", come riassunto dalla giurista, che ieri ha trovato "un ambiente d’ascolto davvero accogliente. Ho ricevuto dal prefetto e dalle forze dell’ordine quella attenzione, quella tutela che invece nell’ambiente universitario è mancata. Come se si sia tentato di sminuire la mia situazione", conclude Rescigno.