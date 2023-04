Minacce e maltrattamenti alla moglie, il giudice lo allontana dall’abitazione

"Ti macello e poi ti ammazzo". Un 26enne nigeriano è stato allontanato da casa con una misura cautelare per il reato di maltrattamenti verso la moglie. I fatti sono avvenuti a Granarolo. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti del 26enne, disoccupato, noto alle forze dell’ordine, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Bologna ed emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, nasce dalla querela della moglie, una 37enne italiana, la quale lo scorso dicembre, si era rivolta ai carabinieri per denunciare i comportamenti minacciosi e violenti del marito. Tali comportamenti erano iniziati, stando alle dichiarazione della donna, nel luglio del 2021 durante una vacanza: in quella circostanza l’uomo aveva aggredito verbalmente la donna impedendole di salire a bordo della propria automobile per andar via, strappandole le chiavi.

Da ultimo nel dicembre 2022 l’uomo, dopo l’ennesimo litigio con la moglie per questioni legate alla mancata restituzione delle chiavi del garage, in forte ed evidente stato di agitazione e, nascondendo in tasca un coltello da cucina di grosse dimensioni, l’avrebbe minacciata dicendole: "ti macello e poi mi ammazzo…se viene la polizia moriremo insieme…prima uccido te e poi uccido loro". Anche la sorella della moglie, intervenuta in più circostanze, ha riferito di sentirsi in pericolo a seguito di minacce che le erano state rivolte. Convocato dai carabinieri in caserma, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del giudice.

z.p.