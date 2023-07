Minacce, il sindaco Mattioli sotto protezione

"Preparati la bara che presto ti faremo fuori". Vengono prese molto sul serio dalle forze dell’ordine e dalla Prefettura le minacce arrivate con una lettera anonima al sindaco di Baricella Omar Mattioli. Infatti, mentre proseguono le indagini dei carabinieri di Molinella, si sta valutando di mettere il primo cittadino sotto protezione. Proprio in quest’ottica mercoledì si terrà un summit in Prefettura per discutere del caso. L’ha annunciato ieri lo stesso Palazzo Caprara: "In relazione alle recenti minacce rivolte al sindaco di Baricella mercoledì 12 luglio è stato convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’esame della sua posizione di esposizione a rischio e l’adozione di eventuali misure di protezione personale".

Entrando più nello specifico, verrà valutata l’attivazione, in questo caso, di una vigilanza ‘dinamica’, come si chiama nel gergo tecnico, che significa una vigilanza durante gli spostamenti del sindaco tra l’abitazione e il lavoro. Dopo il summit si avranno notizie più dettagliate.

"Mi ha scritto un messaggio il prefetto Attilio Visconti per informarmi di questa riunione – racconta il sindaco Mattioli –. Ringrazio davvero per l’attenzione che tutte le istituzioni e le forze dell’ordine stanno ponendo alla mia situazione e sono certo che le indagini avranno un risultato in breve tempo. D’altro canto devo ammettere che, per quanto io stia cercando di vivere la mia vita il più normalmente possibile, sapere che la Prefettura sta valutando di mettermi sotto scorta, qualsiasi genere di scorta sia, mi allarma perché mi fa pensare che la situazione sia più grave di quella che pensavo o di quella che so".

Continua, intanto, la pioggia bi-partisan di messaggi di sostegno e solidarietà al primo cittadino baricellese. Dopo i vertici del Pd, che si erano espressi già venerdì, il sindaco Matteo Lepore e il presidente della Regione Stefano Bonaccini, a dare il loro supporto a Omar Mattioli sono anche tanti cittadini di Baricella che condannano questo gesto vile. Nella giornata di ieri, poi, anche la collega Roberta Bonori, sindaca di Minerbio, ha voluto dire due parole al primo cittadino minacciato: "Esprimo la mia profonda solidarietà personale e istituzionale al sindaco di Baricella Omar Mattioli e alla sua famiglia per le minacce ricevute in questi giorni. È inaccettabile che chi si mette a disposizione del proprio paese con serietà e dedizione, sia soggetto ad atti come questo. Omar siamo con te".

Dello stesso avviso l’assessore Pd di Casalecchio Matteo Ruggeri: "Ho appreso delle minacce. Un gesto inqualificabile. Omar Mattioli è un sindaco e un amico con cui ho condiviso negli anni tante battaglie politiche e campagne elettorali. Gli ho scritto per esprimergli tutta la mia vicinanza; gli amministratori pubblici non vanno lasciati soli davanti a questi episodi. Alcuni anni fa ho subito minacce e un attacco anche fisico, so come ci si sente, soli e spaesati".

Zoe Pederzini