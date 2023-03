Minacce macabre alla ex, allontanato

Le scriveva "Ti faccio a pezzetti e ti metto in una bara", allegando anche delle fotografie di cadaveri scaricate dal web. Sono le minacce che un trentaquattrenne romeno rivolgeva alla ex fidanzata, una donna ucraina di 36 anni, pieno di rancore, non accettando la fine della loro relazione terminata nel 2021 dopo 10 anni. L’uomo, indagato per maltrattamenti e atti persecutori, è stato raggiunto dalla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento, eseguita dai carabinieri della stazione San Ruffillo. L’indagine è nata dalla denuncia della donna che ad aprile 2022 si era rivolta ai militari per chiedere aiuto, perché l’atteggiamento dell’ex compagno le procurava uno stato di paura, per sé e per la figlia che i due hanno avuto insieme.

Ritornata in Ucraina per allontanarsi da lui, la 36enne si era vista costretta a rientrare in Italia, da sua madre, dopo lo scoppio della guerra. A quel punto l’uomo aveva ripreso a pedinarla e minacciarla.