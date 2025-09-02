Minacce a Meloni, bufera a Bologna. Scorta a Bignami: “Clima d’odio”

Bologna, 2 settembre 2025 – La scritta che minaccia la premier è comparsa su un muro a poca distanza dal MAMbo, il museo d’arte moderna. “Giorgia Meloni sei la prima della lista”. Senza tanti giri di parole. Accanto, il simbolo anarchico.

Siamo in una zona non troppo distante dalla stazione di Bologna, precisamente in via del Porto, al civico 19. La polizia di Stato, con la Digos, è già all’opera per identificare gli autori del gesto, a caccia di immagini o filmati che possano aver ripreso qualcosa nella zona, e ieri mattina è stata anche notificata la notizia di reato alla Procura, che poi potrà decidere di aprire un fascicolo contro noti o ignoti. L’ipotesi di reato: minacce aggravate.

La scritta – di colore rosso su arancione chiaro – è lì già da qualche giorno. A segnalarla, ieri mattina, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami con un post: “Saluti dalla tollerante e democratica Bologna. Ma non erano a destra gli odiatori?” E, a proposito di clima d’odio: “Io vivo sotto scorta – le parole di Bignami –, i nostri banchetti subiscono aggressioni sistematiche. Non ho memoria di fatti simili a parti invertite”. Poi, “naturalmente, ci sono le minacce, come continuiamo a vedere. Tutta la mia solidarietà alla premier”.

Solidarietà che arriva anche dal sindaco Pd Matteo Lepore: “La nostra condanna sarà sempre ferma e unanime di fronte ad ogni forma di violenza politica”, tiene a sottolineare il primo cittadino. “Le sue parole sono apprezzate – apre Bignami –, ora ci vorrebbero i fatti finalizzati a isolare questa gente. Ci sarebbe da fare solo una scrollata di spalle se si trattasse di un episodio isolato – prosegue il meloniano –, ma purtroppo non è così e noi ci troviamo a vivere questo clima grazie a chi lo alimenta quotidianamente andando a braccetto con la sinistra, grazie alla connivenza e alla complicità di questa giunta con certa sinistra extraparlamentare. E così si sdoganano i comportamenti peggiori. Qui parliamo degli ultimi tre anni di gestione della città”.

Bologna ‘la rossa’, nel novembre di tre anni fa, ha visto appendere alla torre della Garisenda un manichino di Giorgia Meloni a testa in giù (richiamando ’l’esposizione’ del Duce a piazzale Loreto nel ’45), Un’immagine che fece il giro d’Europa. Mentre pochi mesi dopo era stata la volta delle scritte sui muri della zona universitaria e di via dell’Unione: “Meloni appesa” e simili. E l’anno scorso avevano fatto orrore i manifesti imbrattati di rosso, a ‘insanguinare’ i volti della premier e del ministro Anna Maria Bernini. Solo per ricordare alcuni episodi.

Insorgono in tanti, anche ora, a difesa della premier: “Purtroppo, nella nostra città episodi di questo tipo sono sempre più frequenti – così Marta Evangelisti, capogruppo Fratelli d’Italia in Regione –, scritte offensive e intimidatorie che rappresentano una prassi vergognosa e inaccettabile, che non può e non deve essere sottovalutata. È fondamentale che i responsabili vengano individuati e denunciati al più presto”. Anche Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e questore della Camera, condanna le “gravi minacce comparse sui muri della città di Bologna, a firma dei soliti nemici della democrazia. Siamo di fronte a un atto vile e inaccettabile, che non può essere minimizzato né sottovalutato”. Solidarietà a Meloni anche da Cristiano Di Martino e Matteo di Benedetto, Lega Bologna.