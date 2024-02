“Zitta o ti taglio la testa”, allontanato da casa il marito violento

Bologna, 21 febbraio 2024 - Minacce di morte, schiaffi e mani strette intorno al collo. Sono alcuni dei comportamenti che una donna di 53 anni ha dovuto subire per anni dal marito cinquantaseienne, fino a quando i figli, che vivono all'estero, non hanno allertato i carabinieri. Un episodio a cui ha poi fatto seguito la denuncia della donna. L'uomo, al termine delle indagini, ha così ricevuto la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

La donna, che il 2 febbraio si è rivolta ai militari dell'Arma, ha raccontato che il marito nel corso degli anni si era reso protagonista di numerosi episodi di violenza a partire dalla primavera del 2022, quando erano iniziati dei diverbi. Da quel momento era iniziato l'"inferno in casa", con l'uomo che almeno in un caso le aveva stretto le mani attorno al collo e in un altro aveva rotto e lanciato due cornici e una palla di vetro.

A fine gennaio, inoltre, l'uomo l'aveva colpita con un schiaffo dopo aver bevuto e durante una videochiamata con i figli, che vivono all'estero, aveva minimizzato l'accaduto, anche se era stata costretta ad andare al pronto soccorso dove le era stata riscontrata la rottura delle ossa nasali, ricevendo dieci giorni di prognosi. I figli, però, avevano comunque allertato i carabinieri che erano andati a casa della donna per verificare ciò che era successo.

Pochi giorni dopo, la donna, assistita dall'avvocata Barbara Iannuccelli, si è nuovamente rivolta ai carabinieri, questa volta per denunciare il marito e lasciare la propria abitazione, ma pochi giorni dopo è tornata sui suoi passi, in seguito a una chiamata dell'anziana madre che la scongiurava di far pace con il marito. Il ritiro della querela era dovuto al fatto che la donna era preoccupata per l'incolumità della madre, a causa della presenza in Albania dei parenti del marito.

Questo però non ha evitato all'uomo, albanese, residente in Valsamoggia, di essere indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Accuse che hanno portato alle misure cautelari.