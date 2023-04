Bologna, minaccia la prof dopo la nota: “So qual è la sua auto”

Molinella (Bologna), 4 aprile 2023 - È stato richiamato dalla sua professoressa perché interrompeva la lezione. Quando l'insegnante lo ha ripreso con un richiamo scritto e una nota, lo studente le si è avvicinata minacciandola: "Professoressa, se mi mette una nota la informo che so qual è la sua auto!".

È quanto accaduto a febbraio in una scuola secondaria della provincia. Stando al racconto reso dalla professoressa ai carabinieri della compagnia di Molinella, lo studente di 15 anni ha interrotto più volte la lezione intonando una canzone e indifferente al richiamo orale della professoressa ha continuato a farlo. A quel punto l'insegnante è stata costretta a riprenderlo anche con un richiamo scritto e inserire una nota disciplinare nel registro di classe. Infastidito dalla cosa, lo studente ha sì smesso di cantare, ma si è alzato dal banco e si è diretto velocemente verso la cattedra, fermandosi a pochi centimetri dal volto della donna minacciandola: "Professoressa, se mi mette una nota la informo che so qual è la sua auto".

La professoressa ha allora informato la dirigente scolastica che ha avvisato i carabinieri. I militari dell'Arma giunti sul posto hanno invitato il giovane a presentarsi in caserma accompagnato dai genitori. Il quindicenne è stato così denunciato per minaccia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.