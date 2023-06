Minacce alla professoressa Unibo, aperta un’inchiesta

Bologna, 27 giugno 2023 – Un’inchiesta in Procura, per minaccia aggravata. E un comitato in Prefettura, per valutare eventuali misure di protezione per la professoressa Francesca Rescigno, la docente di Diritto del dipartimento di Scienze politiche destinataria di una lettera minatoria, accompagnata da una zampetta recisa di volpe o coniglio. Delle indagini sulla delicata vicenda, coordinate dal pm Giampiero Nascimbeni, si occupa la Digos, assieme al commissariato Due Torri San Francesco.

Stando alle prime indiscrezioni, sul foglio della missiva non ci sarebbero delle impronte, ma la Scientifica dovrà approfondire gli accertamenti. Intanto, nei prossimi giorni inizierà ad essere ascoltato il personale amministrativo e docente in servizio a palazzo Hercolani, per riuscire a ricostruire i rapporti all’interno del dipartimento e anche eventuali movimenti sospetti, visto che, in questo caso, le telecamere dell’Ateneo e quelle di via de’ Bersaglieri pare non siano d’aiuto per scoprire chi abbia infilato la lettera di minacce nella buchetta della professoressa.

Una vicenda che, stando al racconto della docente, si inserisce nel contesto teso di una procedura di concorso accademica, al quale la professoressa Rescigno aveva preso parte, per un posto di professore ordinario di Diritto comparato. Procedura che si è conclusa venerdì, con un’altra docente che risultata vincitrice. La lettera, che recitava: "Rescigno, hai già perso. Ora vattene dal dipartimento, puoi farti male...", è stata invece trovata dalla vittima la mattina di martedì scorso. "In dipartimento c’è un clima teso", aveva messo a verbale la professoressa Rescigno nella sua denuncia alla polizia. Annunciando poi al Carlino la sua volontà, dopo l’inquietante fatto, di chiedere un trasferimento in un altro dipartimento, "dove sentirmi libera di insegnare e portare avanti le mie idee e le mie battaglie in un ambiente che non mi è ostile", ha spiegato la docente.

Per cui adesso potrebbe essere disposta anche una forma di tutela. Se ne discuterà oggi a palazzo Caprara, nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. È stata la stessa Prefettura a comunicare che l’incontro, che sarà presieduto dal prefetto Attilio Visconti alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, esaminerà la posizione della docente per un approfondimento dell’episodio e della natura delle minacce ricevute, e anche per valutare le possibili iniziative da adottarsi ai fini della tutela dell’incolumità personale della docente. Che, accanto alla sua attività didattica, è da tempo impegnata per i diritti della comunità Lgbt, delle donne e degli animali. "Probabilmente – ha concluso la professoressa Rescigno – sono un personaggio scomodo".