Minacce social al killer di Chiara: 5 indagati

Cinque minorenni sono indagati dalla Procura di Ravenna per minacce aggravate nei confronti di Andrea Iavarone, l’assassino di Chiara Gualzetti. Il giovane, condannato a 16 anni e 4 mesi per aver ucciso l’amica a Monteveglio, era rinchiuso nel carcere del Pratello quando, nel luglio 2022, fu pubblicato sui social un selfie scattato da un altro detenuto: nella foto Iavarone si mostrava facendo il gesto della V con le dita, in segno di vittoria. Una vicenda che scatenò la rabbia e l’amarezza di Vincenzo, il padre di Chiara: : "Credo che questo ragazzo debba capire il male che ha fatto non solo a me e alla mia famiglia, che ha devastato, ma anche al trauma che ha creato agli amici di Chiara; ai suoi stessi amici e alla sua famiglia".

Dopo la pubblicazione di quel post, effettuata dal giovane che aveva scattato il selfie tramite il tablet del carcere minorile, la Polizia postale di Ravenna ha scovato alcuni commenti che contenevano, secondo gli investigatori, scritte minatorie nei confronti di Iavarone. E poi è risalita all’identità degli autori, scoprendo i cinque minorenni, tutti del Ravennate, che sono stati denunciati. È probabile che ad aprire questo filone parallelo possa essere stata la denuncia dello stesso omicida.

Il delitto di Chiara risale al 27 giugno 2021, quando la ragazzina, 15enne, fu uccisa a coltellate a pochi passi da casa da Iavarone, all’epoca 16enne. Il responsabile confessò il suo gesto dicendo agli inquirenti di aver sentito delle voci. Una versione non credibile per i giudici, che l’hanno appunto condannato a 16 anni e 4 mesi.

Iavarone nel frattempo è stato trasferito in un carcere minorile in Sardegna. Un trasferimento, avvenuto nell’ottobre scorso, slegato da motivi disciplinari, ma più verosimilmente riconducibile alla volontà di allontanare dal contesto bolognese il ragazzo.