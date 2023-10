Minaccia con un coltello i sanitari, bloccato dai carabinieri

Bologna, 20 ottobre 2023 – Ha minacciato con un coltello i sanitari del 118, intervenuti in via Zacconi, intorno a mezzogiorno, con mezzo proprio per soccorrerlo.

Minaccia con un coltello i sanitari del 118 in via Zacconi, i carabinieri lo bloccano

L'uomo, un cinquantenne italiano, era visibilmente agitato e per placarlo, in San Donato, sono dovute intervenire più pattuglie del Radiomobile dei carabinieri. I militari dell'Arma sono riusciti a bloccarlo a fatica e hanno sequestrato il coltello. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per porto d'armi e affidato al 118 per un consulto psichiatrico.

