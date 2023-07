Minaccia di morte la compagna Quarantenne allontanato da casa

Un altro caso di maltrattamenti in famiglia ha colpito il territorio bolognese. I militari dell’Arma, nei giorni scorsi, sono intervenuti in zona Navile a seguito della denuncia di una donna nei confronti del compagno. Per lui, un cittadino sulla quarantina di origini filippine ma residente a Bologna, è scattato l’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in questo caso la compagna.

L’uomo, senza precedenti e disoccupato, è ora indagato per maltrattamenti alla convivente, una donna sulla cinquantina, anche lei filippina. È stata la stessa donna a rivolgersi ai carabinieri della stazione Navile per denunciare il compagno, preoccupata per se stessa e per i due figli a causa del suo comportamento sempre più aggressivo del compagno.

Alla base della violenza (la donna non ha riferito di violenze fisiche, ma solo verbali) ci sarebbe l’eccessiva gelosia dimostrata dal quarantenne nei confronti della compagna.

Un sentimento che, alla luce di quanto denunciato dalla donna, nell’ultimo periodo avrebbe preso il sopravvento scatenando atteggiamenti incontrollati e pericolosi. L’uomo, infatti, l’avrebbe più volte minacciata, anche di morte.

Il caso della coppia filippina si aggiunge ai tanti altri episodi di di maltrattamenti in famiglia presenti sul territorio bolognese. Un fenomeno sul quale lo stesso neo comandante provinciale dei carabinieri, Ettore Bramato, ha detto di voler porre l’attenzione, con un impegno costante per contrastare un fenomeno che, purtroppo, è in continua espansione.