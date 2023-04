Bologna, minaccia di morte la madre: era stato allontanato da casa. Arrestato

Bologna, 11 aprile 2023 – “Apri questa porta, ti ammazzo, ti accoltello”. Calci al portone e la paura di una madre, che già in passato si era rivolta ai carabinieri per le minacce del figlio. Il giudice, con un provvedimento, lo aveva allontanato da casa, e lui ha provato a tornarci per ben due volte.

Così, i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato un 25enne italiano per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

E’ successo alle ore 18:20 dell’8 marzo scorso, quando i Carabinieri hanno ricevuto la telefonata di una donna, 53enne italiana, che chiedeva aiuto dall’interno della sua abitazione situata nel rione Pilastro, perché il figlio voleva entrare a tutti costi.

Dovendo allontanarsi dalla casa familiare e mantenendo una distanza di almeno 500 metri dalle persone offese, il 25enne era stato costretto a prepararsi la valigia e andare a vivere altrove, ma verso le ore 18 è tornato e dopo aver citofonato alla madre, dicendole: “Apri questa porta! Ti ammazzo! Ti accoltello!”, ha preso a calci il portone. All’arrivo dei Carabinieri, però, il giovane si era già allontanato.

Alle ore 19:50 i Carabinieri della Centrale Operativa hanno ricevuto un’altra telefonata della donna che chiedeva aiuto perché il figlio era tornato e la stava minacciando. Appresa la notizia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno raggiunto velocemente la zona e dopo aver intercettato il 25enne all’interno dell’androne condominiale, lo hanno arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane arrestato dai Carabinieri è stato tradotto in carcere.