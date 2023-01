Minaccia e molesta una donna Giovane arrestato dalla polizia

Ha chiamato la polizia terrorizzato, riferendo che un suo concittadino, che da qualche giorno ospitava a casa per motivi di lavoro, aveva dato di matto e lo stava minacciando con un coltello.

Così gli agenti della Questura si sono precipitati a casa dell’uomo, un turco di 45 anni, in zona Scandellara. Qui hanno in effetti trovato un altro turco, un giovane di 27 anni, che stava lanciando piatti contro il muro brandendo un coltello dal manico rosso, mentre ne teneva un altro in tasca. È successo mercoledì sera, attorno alle 20.30.

Dopo avere bloccato il ventisettenne, che non è risultato avere problemi psichiatrici, i poliziotti hanno lasciato che il quarantacinquenne raccontasse loro nei dettagli cosa era appena accaduto. Lui ha rivelato di dovere ospitare per qualche giorno il collega e concittadino, che per il resto quasi non conosceva; e che questi quella sera si era improvvisamente innervosito al suo rifiuto di offrirgli una sigaretta. A quel punto infatti il giovane aveva afferrato il coltello e lo aveva puntato alla gola del suo ospite, minacciandolo. Aveva così ottenuto non solo l’intero pacchetto di sigarette, ma pure l’accendino. Non è finita. Quando, dopo questo primo confronto a dir poco teso, il quarantacinquenne aveva deciso di andare in giardino a prendere una boccata d’aria per calmarsi, il ventisettenne si era diretto verso la camera da letto del padrone di casa, dove si era nel frattempo rifugiata la convivente, una ucraina di 51 anni, spaventata dalle minacce al compagno cui aveva assistito poco prima. Una volta giunto nella stanza, il ragazzo turco, sempre puntandole il coltello alla gola, le aveva prima chiesto insistentemente di richiamare in casa il compagno, poi le aveva più volte palpeggiato il seno. A quel punto, il quarantacinquenne era intervenuto, chiamando la polizia e sollecitando l’intervento.

I poliziotti hanno quindi arrestato il turco più giovane, che è stato portato prima in Questura e poi direttamente al carcere della Dozza; dovrà rispondere delle accuse di rapina aggravata (per le sigarette e l’accendino) e di violenza sessuale, per il palpeggiamento alla compagna del suo ospite.

f. o.