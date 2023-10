Minaccia l’ex compagna davanti ai carabineri: arrestato 37enne

Bologna, 9 ottobre 2023 – Si presenta davanti alla caserma dei carabinieri e minaccia l’ex compagna, arrestato un 37enne di Medicina. L'uomo, un operaio originario del sud già noto alle forze dell'ordine, è stato accusato del reato di atti persecutori.

I fatti risalgono a sabato: intorno alla mezzanotte un giovane si è recato dai militari riferendo che poche ore prima, il 37enne, aveva avuto l’ennesimo litigio con la madre, che già da diversi mesi aveva interrotto il rapporto sentimentale per l’eccessiva gelosia; decisione non accettata dall’uomo. Secondo quanto riferito, l’operaio si era recato sotto l'abitazione della dell'ex compagna, suonando con insistenza il citofono, poi erano seguite le minacce.

Dopo la lite la donna si è recata in caserma, preoccupata che l'uomo potesse prendersela con il figlio. Mentre i due stavano spiegando la situazione ai militari, l’uomo ha continuato a telefonare con insistenza alla donna che all’ennesima chiamata ha risposto. L’uomo, venuto a conoscenza che aveva chiesto aiuto ai militari, si è precipitato in caserma iniziando, incurante della presenza dei militari, a rivolgersi alla donna con frasi minacciose: “stasera mi faccio arrestare… tanto la macchina te la distruggo…”.

A quel punto la donna ha deciso di denunciare: ha riferito che era ormai da luglio che l'uomo continuava a molestarla e minacciarla, facendola vivere così in uno stato di agitazione. L'aveva costretta anche a modificare le proprie abitudini di vita, in quanto monitorava ogni suo movimento. L’uomo è stato arrestato in attesa della convalida.

