Bologna, paura in San Donato: vuole rientrare a casa dell’ex e picchia i carabinieri. Fermato con lo spray L’allarme è stato dato dai vicini della donna che hanno sentito le urla provenire dal pianerottolo. Il 26enne non si è fermato nemmeno davanti alle forze dell’ordine aggredendole. Arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni aggravate a pubblico ufficiale