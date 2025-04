Minaccia i carabinieri con una mannaia: arrestato

Le pattuglie del Radiomobile erano intervenute nella zona di via Amendola perché era stata segnalata una rissa. Al loro arrivo, però, l’altro giorno intorno all’ora di pranzo, non hanno trovato nessuno dei partecipanti alla ‘scazzottata’, ma poco lontano, nei pressi dei giardinetti Fava, hanno fermato un quarantenne nigeriano, richiedente asilo con una sfilza di precedenti anche specifici e un divieto di dimora in città, evidentemente non rispettato.

L’uomo, pur di non essere controllato, ha tirato fuori dalla manica del giubbotto una mannaia, con cui ha minacciato i carabinieri. Che, però, non si sono fatti intimidire dall’arma, riuscendo subito a disarmare il quarantenne, che prima di essere bloccato ha buttato a terra un involucro.

La bustina è stata recuperata: conteneva 12,90 grammi di hashish. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato per spaccio e resistenza. "Massima solidarietà ai carabinieri minacciati ai giardini Fava – le parole dell’eurodeputato di FdI, Stefano Cavedagna –. La situazione in quell’area è ormai oltre ogni limite. Il sindaco Lepore non sta facendo niente: intervenga con un presidio di polizia locale, altrimenti i prossimi a assere aggrediti potrebbero essere i cittadini".