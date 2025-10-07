Minaccia i genitori: "Datemi soldi o vi uccido"

Nel corso di due interventi nel centro di San Giovanni in Persiceto, la squadra volante del commissariato ha arrestato due 40enni, responsabili di gravi condotte di maltrattamento in ambito familiare. Il primo episodio giovedì 2 ottobre, quando un cittadino italiano è stato arrestato in flagranza di reato per violazione dell’art. 572 c.p., avendo reiterato minacce e vessazioni ai propri genitori. Le vittime avevano già formalizzato denuncia il 24 agosto alla stazione dei carabinieri di Persiceto, circostanza che aveva attivato la procedura prevista dal Codice Rosso. Nonostante la misura di prevenzione dell’ammonimento pendente a suo carico, l’uomo ha nuovamente contattato i genitori, minacciandoli di morte e prospettando l’incendio del loro veicolo qualora non gli avessero corrisposto una somma di denaro. L’intervento tempestivo degli operatori ha consentito di bloccare il soggetto e procedere all’arresto in flagranza. Su disposizione della procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato portato in carcere. Il secondo intervento, anch’esso avvenuto nel centro cittadino, risale al 28 settembre, quando gli agenti della Volante hanno arrestato un cittadino originario dello Sri Lanka, 40 anni, per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p., commessi nei confronti della moglie. Le violenze domestiche si consumavano davanti alle due figlie minori della coppia. Al momento dell’intervento, le vittime si erano volontariamente chiuse in una stanza nel tentativo di evitare ulteriori contatti con l’uomo violento. Dopo una breve trattativa, l’aggressore ha consentito l’ingresso degli operatori all’interno dell’abitazione, permettendo così di porre fine alla situazione di pericolo. Anche in questo caso, a seguito delle incombenze di rito e su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato disposto il trasferimento dell’arrestato alla casa circondariale Rocco D’Amato. Entrambi gli episodi, avvenuti nel cuore del centro urbano, confermano l’impegno costante degli operatori della polizia di Stato nel contrasto alla violenza domestica e nella tutela delle vittime vulnerabili, in attuazione delle direttive ministeriali e dei protocolli operativi in materia.

Pier Luigi Trombetta