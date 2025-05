Minaccia il suicidio perché non vuole lasciare la struttura

Momenti di tensione ieri mattina a Villa Luana, a Rastignano di Pianoro. Un senzatetto 43enne, tunisino, regolare sul territorio, ha minacciato atti di autolesionismo dopo che gli era stato comunicato che il periodo concesso di permanenza nella struttura era terminato. L’uomo, infatti, seguito dai servizi sociali perché senza fissa dimora e sotto dialisi, era stato affidato a una struttura della zona, Villa Luana, per un periodo di tempo e per ricevere le cure necessarie. Periodo di tempo che, ieri, è terminato. Alla notizia il 43enne ha iniziato a spezzare alcune lamette e minacciato di uccidersi perché non voleva lasciare la struttura. L’uomo, in stato delirante, ha, poi, continuato a seminare il panico anche in strada fino all’arrivo di sanitari e carabinieri locali. Portato in ospedale è stato ricoverato in psichiatria.