Minaccia il vicino, la sua ex e una dottoressa

Evade dai domiciliari una seconda volta e minaccia i vicini di casa per una questione condominiale. Non contento, poi, si reca sotto casa dell’ex compagna, la quale lo aveva già denunciato nei mesi scorsi, motivo per cui l’uomo era ai domiciliari, e poi irrompe in un centro di salute mentale, ma i carabinieri lo arrestano. Protagonista di questa folle vicenda G.B., un 48enne originario di Bitonto residente a Monterenzio. Ed è proprio tra Monterenzio e San Lazzaro che si sono svolti gli avvenimenti nel tardo pomeriggio di lunedì.

Erano quasi le 17 quando il vicino di casa del 48enne ha chiamato i carabinieri perché questo lo aveva minacciato percuotendolo con il manico di un forcone da letame. Alla base della discussione che ha scatenato le ire del pugliese il fatto che la macchina dell’uomo occupasse un posto non suo nel cortile condominiale invece che essere nello stallo assegnatogli, a causa della neve. Quando, però, i carabinieri di Monterenzio sono arrivati sul posto il 48enne non c’era più, nonostante fosse sottoposto ai domiciliari. Questo, infatti, aveva preso la macchina e, abbandonato il forcone e il vicino di casa ferito, si era recato a San Lazzaro sotto casa della ex compagna violando, dunque, oltre alla misura dei domiciliari anche il divieto di avvicinamento alla donna. Questa, vedendo l’uomo sotto casa, si è allarmata e ha chiamato i carabinieri di San Lazzaro, che dalla caserma di via Paolo Poggi si sono subito diretti a casa della donna vittima di stalking.

Anche lì però del 48enne non v’era traccia. Questo, infatti, si era nuovamente spostato, in auto, fino a via del Seminario per recarsi al Centro di Salute Mentale locale. Qui il 48enne, non pago, ha iniziato ad inveire contro la dottoressa del Centro sostenendo di essere perfettamente sano di mente, di non avere alcun tipo di problema e di non volersi fare più seguire dal Centro. La donna, a quel punto, ha chiamato i carabinieri di San Lazzaro che erano già sulle tracce del 48enne e che, in pochi minuti, sono arrivati sul posto dove lo hanno arrestato. L’uomo, che dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, evasione e minaccia aggravata, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di San Lazzaro. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato nuovamente posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

Zoe Pederzini