Minaccia la cuoca al Pratello Adolescente violento dalla comunità al carcere

Era già al Pratello, ma nella comunità del Centro di giustizia minorile, a seguito di una misura cautelare disposta dal tribunale per i minorenni di Milano per reati in materia di stupefacenti. Ma qui il giovane tunisino, nel frattempo diventato maggiorenne, non ha seguito le regole imposte per la vita in comune.

Il 7 agosto scorso infatti – quando si trovava a Bologna da poco più di quattro mesi, essendo stato trasferito in città il 31 marzo scorso – ha ben visto di minacciare la cuoca della mensa con un coltello da cucina, perché non gli piacevano le pietanze servite per pranzo. Una ’bravata’ che gli è costata l’aggravamento della precedente misura cautelare con il collocamento in carcere minorile per un mese, sempre al Pratello. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri.

Ma non è l’unico diciassettenne finito nei guai di recente: i carabinieri della Stazione Bertalia infatti tre giorni fa hanno denunciato un 15enne tunisino, senza fissa dimora, per tentato furto in concorso.

Il giovane, minore straniero non accompagnato, ha infatti rubato quattro tavolette di cioccolata e un pacchetto di biscotti per un valore complessivo di 11 euro al supermercato Conad di via Larga. È stato però sorpreso da un addetto alla sicurezza del market, che ha raccontato di averlo trovato in compagnia anche di un altro adolescente che era però riuscito a fuggire. L’altro invece è stato appunto identificato dai carabinieri e denunciato. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario e il minore, che si trovava da pochi giorni in Italia, è stato affidato agli assistenti del Pronto intervento sociale (Pris) del Comune.