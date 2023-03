Minaccia l’autista dell’ambulanza con la pistola

Fugge dal pronto soccorso, torna a casa, minaccia i famigliari, punta una pistola contro l’autista dell’ambulanza e i carabinieri lo disarmano. Giornata vissuta pericolosamente quella di ieri per un 87enne di Sasso Marconi, con la passione delle armi ma afflitto da demenza senile ed ospite di una Rsa che sta a poca distanza da casa sua. Il personale della residenza protetta si era accorto che il paziente era agitato più del solito. Inutili i tentativi di calmaro, lui reagisce, si divincola, minaccia i presenti. Viene allertata la pubblica assistenza e fatto salire in ambulanza alla volta del pronto soccorso del Maggiore dove arriva intorno alle 12. Al triage gli viene assegnato un codice azzurro. Alle 13.20 l’infermiera del triage ha segnalato al posto di polizia e alla guardia giurata, l’assenza del paziente-poco paziente che infatti dopo un po’ di attesa aveva deciso di andarsene. Era salito su un taxi e si era fatto portare a casa. Quando dal Maggiore la moglie è stata avvertita i famigliari se lo erano già visti comparire nel cortile. Era già entrato in casa diretto nella sala dove, in un armadio chiuso, erano custodite pistole e fucili regolarmente detenuti. Qui aveva aperto l’armadio ed estratto le armi sotto gli occhi preoccupati dei famigliari. Lui ha continuato ad armeggiare con pistole e fucili e senza sentire ragioni e poi ha minacciato di usarle. Così quando davanti a casa è arrivata l’ambulanza che doveva riaccompagnarlo al Maggiore, ha dato in escandescenze: ha impugnato una pistola minacciando il conducente. La situazione era ancora tesa quando, pochi minuti dopo, è arrivata la pattuglia coi carabinieri della stazione di Sasso che lo hanno convinto ad abbandonare l’arma, desistere dalle sue intenzioni e dialogare con i medici che, come spiega l’Azienda Usl in una nota, lo hanno fatto salire sull’ambulanza che poco dopo le 15 l’ha riportato al Maggiore dove, visti i precedenti, è stato collocato in Area Rossa. g.m.