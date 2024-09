Minaccia l’ex di diffondere le sue foto hard

Le inviava diversi messaggi contenenti foto dei loro rapporti sessuali pretendendo di ritornarci insieme. Se lei non avesse accettato, lui avrebbe diffuso le immagini in rete. Un ragazzo maggiorenne è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Anzola con l’accusa di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto revenge porn.

Tutto è nato dalla denuncia sporta da una ragazza minorenne che, dopo essersi confidata con il padre, è andata in caserma per raccontare ciò che era successo. Il giovane, col quale la vittima aveva avuto dei rapporti intimi prima di decidere di interrompere la loro frequentazione, le ha iniziato a mandare una serie di messaggi contenenti delle foto dei loro rapporti sessuali dicendole che, se non avessero ripreso i contatti digitali, visto che la ragazza lo aveva bloccato su tutti i social network, allora lui le avrebbe diffuse in rete.

Minacce continue che hanno spaventato la minorenne, la quale ha deciso di raccontare tutto al padre. Ascoltata e tranquillizzata dal genitore, la vittima ha deciso di recarsi in caserma insieme al papà per raccontare cosa stesse succedendo ai carabinieri e sporgere denuncia. Dopo aver raccolto la sua testimonianza, i militari dell’Arma coordinati dalla Procura hanno immediatamente raggiunto il giovane sequestrandogli il telefono. Il controllo, purtroppo, ha dato esito positivo.

Sul cellulare del ragazzo, infatti, sono state trovate tutte le immagini con contenuti sessuali espliciti con cui avrebbe minacciato la minorenne. Purtroppo quello del revenge porn è un fenomeno sempre più diffuso, anche tra i giovanissimi. Motivo per cui i carabinieri ricordano che oggi "inviare, pubblicare e diffondere immagini e video con contenuti sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate è un grave reato. Il materiale pubblicato sul web o nelle chat può diventare velocemente virale, esponendo le vittime ad un’onda mediatica incontrollabile. Se subisci atti simili non chiuderti in te stessa", è l’appello dell’Arma. E ancora: "Non è colpa tua. Rivolgiti subito alle forze dell’ordine per presentare una denuncia o querela e al Garante della Privacy per chiedere la rimozione dai social network del materiale lesivo. Troverai persone pronte ad ascoltarti. La prevenzione è fondamentale: tutela la tua privacy e non condividere immagini personali che possono essere compromettenti".

