Minaccia la madre e inveisce contro i carabinieri, arrestato 24enne

Bologna, 30 agosto 2024 - Ha minacciato di voler far del male alla madre, che per difendersi ha chiamato i carabinieri. All'arrivo dei militari, l'uomo ha inveito anche contro di loro. Così un ventiquattrenne, italiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente.

Il tutto è accaduto qualche giorno fa quando i militari dell'Arma sono andati a casa di una donna di 63 anni che li ha chiamati in quanto preoccupata perché il figlio aveva minacciato di farle del male. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno trovato la vittima in lacrime sdraiata sul pianerottolo del palazzo. Dopo averle fornito assistenza, i militari hanno controllato la casa trovando il ventiquattrenne sul balcone in evidente stato di agitazione.

Alla vista dei militari, l’uomo ha iniziato a inveire in modo minaccioso nei confronti della madre accusandola di avergli rovinato la vita. La sessantatreenne ha così raccontato ai carabinieri che la lite era iniziata per futili motivi, ma che già a luglio il ventiquattrenne era stato allontanato da casa ricevendo anche il divieto di avvicinamento alla parte offesa, con decreto emesso dalla Procura, a seguito dei continui maltrattamenti che la donna subiva. Tale misura è stata poi sostituita a inizio agosto con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Mentre la sessantatreenne raccontava tutto ciò ai carabinieri, il ventiquattrenne ha ripreso a insultarla e a minacciarla, inveendo anche contro i militari dell'Arma. Alla luce di tutto questo, l'uomo è stato arrestato e portato in carcere alla Dozza.