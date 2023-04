Bologna, minaccia e maltratta la madre anche davanti al fratellino: 34enne allontanato da casa

Molinella (Bologna), 12 aprile 2023 - Dal 2021 maltrattava la madre, con offese, minacce e aggressioni, creando in casa un clima di "puro terrore", come dichiarato dalla donna. Dopo due anni di vessazioni i servizi sociali e i carabinieri sono intervenuti per porre fine alle violenze e nei confronti del figlio della donna, ora indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, è stata disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, su richiesta del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.

Secondo le indagini dei militari dell'Arma, dal 2021 l'uomo di 34 anni avrebbe più volte maltrattato la madre, anche in presenza del fratello minore, generando nell'appartamento in cui vivevano un clima domestico di "puro terrore". La donna, infatti, avrebbe ricevuto numerose offese e minacce del tipo "spero che muori presto", "stai attenta che ti faccio alimentare con un sondino" o ancora "guardati le spalle perché ti do fuoco". Offese e minacce a cui si sono spesso associate anche aggressioni fisiche, ma nonostante questo la donna non aveva mai denunciato il figlio, sperando in una risoluzione pacifica.

Quanto accadeva in quella casa, però, è arrivato comunque all'attenzione dei servizi sociali e dei carabinieri che sono intervenuti per porre fine ai maltrattamenti. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma tutto sarebbe nato dall'atteggiamento pretenzioso dell’indagato che, essendo disoccupato, non voleva più vivere da solo ed era tornato nell’appartamento di famiglia, imponendo alla madre di essere accudito: colazione, pranzo e cena in un certo modo, il bucato sempre pronto e la disponibilità dei soldi per comprare le sigarette e fare benzina. La quiete familiare era stata compromessa e qualsiasi pretesto era diventato un’occasione per trattare male la mamma, alla presenza del fratellino. All'uomo, allontanato da casa dopo l'esecuzione della misura cautelare, è stato anche applicato il braccialetto elettronico per evitare che l'indagato possa avvicinarsi alla donna.